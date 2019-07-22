Aatıf’ı kadrosuna katarak transfere flaş giren, sonrasında ise sessizliğe bürünen Antalyaspor taraftarının sabırsızlıkla beklediği müjdeyi vermek için geri sayıma geçti. Kırmızı- Beyazlılar, geçen sezonun başında Başakşehir’den kiraladığı ve performansıyla adeta takımı sırtlayan Mevlüt Erdinç’le yeniden anlaşmaya vardı. Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisine sahip olan Başakşehir’e geri dönen ve takımıyla birlikte yeni sezon kampı için Avusturya’ya giden Mevlüt geri döndü. Bu transferi gerçekleştirmeyi çok isteyen başkan Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Mevlüt çok karakterli bir oyuncu. Takımımızda olmasını çok isteriz. Gereken şartların oluşmasını bekliyoruz” demişti.

Gözler Okan Buruk’ta

Yapılan girişimler neticesinde Mevlüt’le büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Transferin gerçekleşmesi için ise Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk’un onayı bekleniyor. İstanbul ekibi kısa süre içerisinde forvete istediği takviyeyi yaparsa Mevlüt’ün yeniden Antalya’ya gitmesine izin verecek. Deneyimli forvetin de Kırmızı-Beyazlı takımda oynamayı çok istediği biliniyor. Transferin gerçekleşmesine kesin gözle bakılıyor.

Nazım Sangare görüşme odasına

Antalyaspor’un geçen sezon performansıyla parıldayan bir diğer ismi Nazım Sangare için de girişimler başladı. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan ve adı birçok ekiple anılan sağ bekle yeni kontrat için masaya oturulacak. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün takımda tutmayı çok istediği Nazım’a ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılarak 3 yıllık yeni mukavele önerileceği bildirildi.