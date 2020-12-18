Mevlüt Erdinç: Maç tam istediğimiz gibi oldu

Galatasaray karşısında oyuna sonradan giren ve galibiyeti getiren golü kaydeden Fatih Karagümrük'ün tecrübeli oyuncusu Mevlüt Erdinç maç sonunda konuştu. Galatasaray'ın maç öncesi düşündükleri gibi oynadığını söyleyen Mevlüt Erdinç, gol attığı için ve galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi

Mevlüt Erdinç, "Galatasaray'ın topa hakim olacağını biliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu bugün. Maçtan önce hazırlandığımız gibi kontra atakla golü bulduk. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için çok mutluyum. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı



