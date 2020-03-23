Mevlüt Erdinç en zorlandığı savunmacıyı açıkladı

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, Fransız basınından L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

Geçmişte formasını giydiği PSG'nin Marsilya ile oynadığı maçların popülaritesine dikkat çeken Erdinç, "Yurt dışında, Almanya'da veya Türkiye'de Fransa'da en çok dikkat çeken iki kulüp her zaman PSG ve Marsilya olmuştur. Fenerbahçe'deki eski teknik direktörümüz Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı konuşmada, 'Bazılarınız bu seviyede maçlar oynadı. Milano derbisi kazanmış, PSG - Marsilya maçını kazanmış, Bayern - Dortmun maçını kazanmış oyuncular olarak bunu da kazanmalısınız' dedi. Bunu büyük derbilerden biri olarak değerlendirdi. Herkes, bu maçların önemini biliyor' ifadelerini kullandı.

Karşılaştığı en gaddar savunma oyuncusunu da açıklayan Mevlüt Erdinç, "Doğru terimin 'gaddar' olup olmadığından emin değilim ama Gabriel Heinze, bir savunmacı olarak canınızı sıkabilirdi. Çok zordu. Sık sık müdahalelerde bulunuyordu. Karşılaşmaktan hoşlanmadığım bir savunma oyuncusuydu çünkü seni genellikle psikolojik olarak da etkilemeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.