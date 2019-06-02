A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynadığı Özbekistan'ı 2-0'lık skorla yendi ve moral depoladı.

Mücadelenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yayıncı kuruluş TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Milli Takımımıza güveniyoruz. Federasyonumuz göreve galibiyetle başladı. Nihat Özdemir federasyonuna başarılar diliyoruz, Yıldırım Demirören yönetimine de teşekkür ediyoruz.

Maşallah gençlerimize. Alanya da uğurlu geldi. Şenol Güneş her zaman genç oyuncuları ön plana çıkarmayı seviyor.

Bugün Türkiye'nin yenemeyeceği bir takım yoktur, Fransa da dahil. Yenemesek bile yenilmeyiz, ama yenmeye çalışacağız.