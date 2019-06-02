Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'yı yenemesek bile yenilmeyiz

Milli Takımımız'ın Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçınının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

02 Haziran 2019, Pazar 23:25
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Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'yı yenemesek bile yenilmeyiz

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynadığı Özbekistan'ı 2-0'lık skorla yendi ve moral depoladı.

Mücadelenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yayıncı kuruluş TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Milli Takımımıza güveniyoruz. Federasyonumuz göreve galibiyetle başladı. Nihat Özdemir federasyonuna başarılar diliyoruz, Yıldırım Demirören yönetimine de teşekkür ediyoruz.

Maşallah gençlerimize. Alanya da uğurlu geldi. Şenol Güneş her zaman genç oyuncuları ön plana çıkarmayı seviyor.

Bugün Türkiye'nin yenemeyeceği bir takım yoktur, Fransa da dahil. Yenemesek bile yenilmeyiz, ama yenmeye çalışacağız.

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