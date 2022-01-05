Kayserispor ve Gaziantep FK formaları ile Süper Lig 'de boy gösteren Jean-Armel Kana-Biyik, Fransa'ya döndü. Sezon başı Gaziantep ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli stoper, Ligue 1 ekiplerinden Metz'e transfer oldu.

Fransız ekibi, ismi birçok Süper Lig ekibiyle anılan 32 yaşındaki oyuncu ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Le Havre altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan Kana-Biyik, 2010'da 2.5 milyon Euro bedelle Rennes'e imza atmıştı. 5 yıllık Rennes macerası sonrası kısa süreli Toulouse dönemi geçiren Kamerunlu stoper, 6 yıl sonra Fransa'ya geri döndü.

2016/2019 yılları arasında Kayserispor'da oynayan Kana-Biyik, Sarı Kırmızılı ekipte 92 maça çıkmış ve 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

2019/2021 arasında Gaziantep FK'da boy gösteren Kamerunlu, Kırmızı Siyahlı ekipte ise 50 maça çıktı ve 3 gol attı.