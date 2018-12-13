Metro 2033 filmi senaryo anlaşmazlığı nedeniyle iptal edildi

Gelen haberlere göre, senaryo yazarı F. Scott Frazier, Metro 2033’ün öyküsünü “Amerikanlaştırdı” ve Moskova’dan Washington D.C.’ye taşıyarak fazla değiştirdi.

Glukhovsky’ye göre, şehri Moskova’dan Washington D.C.’ye değiştirmek, özellikle Rus düşmanlığı temaları sunmak ve Dark Ones’ı insana hiç benzemeyen canavarlara dönüştürmek Metro 2033’ü tanınmaz hale getirdi:

“Washington DC’de pek çok şey işe yaramadı. Naziler, Komünistler hiç ve Dark Ones uyum sağlamıyor. Washington D.C. temel olarak karanlık bir şehir ve bu, sahip olmak istediğim tema değil. Genel olarak bir yabancı düşmanlığı metaforu var ama Afrikalı Amerikalılar hakkında bir yorum değil. Yani olmadı. Karanlık Olanları bir tür rastgele canavarla değiştirmek zorunda kaldılar ve canavarlar insan gibi görünmedikçe, giriş hikayesindeki düşmanlık teması benim enternasyonalist düşüncemle uymadı. Onu çok genel bir şeye dönüştürdüler”

Glukhovsky’nin Washington D.C.’de geçecek filmin kendi çalışmalarının temalarını nasıl yok ettiğine ilişkin açıklamalarına bakılırsa süreç oldukça sıkıntılı geçti.

Metro 2033’ün yazarı yeni bir yapımcıyla, yeni bir uyarlama konusunda konuştuğunu söyledi, ancak bu görüşmelerin uzun zaman alabileceği konusunda uyardı. Şimdilik Metro 2033‘ün film uyarlaması, aktif bir projeden ziyade fikir ya da amaç aşamasına geri döndü. (Psoyun.com)