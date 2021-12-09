NTV yorumcusu Metin Tekin, Sergen Yalçın'ın ayrılığını değerlendirdi.

İşte Tekin'in yaptığı açıklamalar: 'Kendi özelimde üzülerek değerlendiriyorum. Çünkü Sergen Yalçın'ın çok uzun yıllar Beşiktaş 'ta kalmasını hayal ediyordum. Başlangıç da çok iyiydi. İki tane kupa, her şey çok iyi başlamıştı. Beşiktaş, bu sene gerçekten tahmin edilemez, çok da anlam verilemez büyük bir düşün içine girdi. Gerek Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, gerek ligde 18 puan geride kalışı, bu sonu getirdi.

Geçen hafta çalışmaya devam edeceklerini açıkladıklarında ben umutlanmıştım ama Dortmund maçı tekrar gündeme getirdi. Bazen bir sezon kötü gidebilir ama ondan sonra umudunuz, inancınız varsa devam edebilirsiniz. Süreklilik zaten böyle bir şey."