Karşılaşmanın ardından Metin Tekin, yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tekin'in yaptığı açıklamalar:

"Başakşehir 1-0 öne geçtikten sonra geniş alanlarda kaldı. Beşiktaş'ın gol pozisyonunu hatırlamıyorum. Beşiktaş top ile çok az 18'de buluştu. Abdullah hoca bir süreçten bahsediyor. Biz de bunun süreç olacağını anlıyoruz. Alanyaspor 'Olağan şampiyon adaylarından biri değildir' diyor. Bu oyuncularla final yapılır mı? Bunlar yaratıcılığa dayalı işler. Adem uzun süredir formsuz. Beşiktaş geçen sezon da pozisyon üretme sorunu yaşadı." (Ortacizgi.com)