Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu pek çok yetenekli futbolcu vardır. Zamanında Türk futboluna damga vurmuş oyunculardan birisi de Metin Tekin'dir. Metin Tekin hem milli takım da hem de Türkiye liginde göstermiş olduğu başarılı oyunu ile hala hafızalarda yerini koruyan bir futbolcudur. Metin Tekin son aylarda internette araştırılan ve trendlere giren bir futbolcu haline gelmiştir. Türk futbolunda ki en teknik futbolcular arasında gösterilmektedir. Zamanında Türk futbolcular arasında en değerli oyuncular arasında yer almaktaydı. Bundan dolayı kulübünün de efsanevi futbolcuları arasındadır.

Metin Tekin Türk futbolunda ki en yetenekli futbolculardan birisidir. Eski futbolcudur. Türk futbolundaki lakabı ise sarı fırtınadır. Kanat mevkinde forma giymiş bir futbolcudur.

Metin Tekin nereli?

Metin Tekin Kocaeli şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen İzmitli'dir.

Metin Tekin kaç yaşında?

Metin Tekin 56 yaşındadır. 1964 doğumludur.

Metin Tekin hangi takımlarda oynadı?

Metin Tekin'in başarılı bir altyapı kariyeri bulunmaktadır. Başarı futbolcunun alt yapı kariyeri şu şekildedir;

- Kocaelispor (1974 - 1981)

- Beşiktaş A2 (1981 - 1982)

Metin Tekin'in profesyonel kariyeri şu şekildedir;

- Beşiktaş (1982 - 1997)

- Vanspor (1997) *kiralık

Metin Tekin'in maaşı ne kadar?

Metin Tekin 1997 yılında futbolu bırakmıştır. Bundan dolayı 2021 yılı itibari ile herhangi bir takımda forma giymemektedir.

Metin Tekin'in hayatı

Metin Tekin Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. 1964 yılında Kocaeli'de doğan Metin Tekin futbola küçüklükten beri merak salmış bir kişilik olmuştur. Kısa süre içerisinde futbolcu olmayı hedefleyen Metin Tekin henüz 10 yaşında iken Kocaelispor altyapı seçmelerine katılmış ve futbolcu olmaya karar vermiştir. Kocaelispor altyapısında yaklaşık olarak 6 yıl forma giydikten sonra Beşiktaş scout ekiplerinin dikkatini çekmiştir. Beşiktaş'tan teklif geldikten sonra hiç düşünmeden kabul eden Metin Tekin, 1981 yılında Beşiktaş altyapısı ile kariyerine devam etmiştir. Beşiktaş altyapısında 1 sene futbol oynayan Metin Tekin 1982 yılında ilk profesyonel kariyerine başlamıştır.

Metin Tekin Beşiktaş'ta başarılı bir futbol geçmişi bulunan futbolcudur. Beşiktaş'ta özellikle Metin Ali Feyyaz üçlüsünden biri olmuştur. Metin Tekin Beşiktaş'ta toplam 340 karşılaşmada forma giymiştir. Kanat mevkisinde forma giymiş olan Metin Tekin bu maçlarda toplam 77 gol kaydetmeyi başarmıştır. Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasına girmiştir. Metin Tekin Beşiktaş'ın formasını toplam 15 yıl terletmiştir. 1997 yılında ise Vanspor'a kiralanmıştır. Vanspor'da kiralık olarak forma giyen Metin Tekin toplam 11 maça çıkmıştır. 11 maçta 1 gol kaydetmiştir. Metin Tekin'in futbol kariyeri boyunca 80 golü bulunmaktadır.

Metin Tekin'in Milli Takım kariyeri

Metin Tekin ilk kez milli takıma 1980 yılında dahil olmuştur. 1980 yılında milli takımın u18 takımında forma giymiştir. U18 takımında toplam 11 maça çıkmıştır. Metin Tekin 1983-1984 yılları arasında milli takımın u21 takımına davet edilmiştir. Daha sonra ise 1983 ve 1995 yılları arasında milli takımın a takımında forma terletmiştir. A takımda toplam 37 maça çıkmıştır. Bu karşılaşmalarda ise 2 gol kaydetmiştir.

Metin Tekin'in Teknik Direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük olarak yoluna devam etmiştir. İlk teknik direktörlük kariyerinde Samsunspor'u çalıştırmıştır. 1999-2000 yılları arasında Samsunspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir. Daha sonra sırası ile yardımcı antrenörlük yaptığı takımlar listesi şu şekildedir;

- Gaziantepspor

- Malatyaspor

- Gençlerbirliği

Metin Tekin'in ilk teknik direktör olarak çalıştırdığı takım ise Çanakkale Dardanelspor'dur. Çanakkale Dardanelspor'u 1 sene çalıştıran Metin Tekin, daha sonra sözleşmesini fesh ederek Altay'ın yardımcı antrenörlüğüne getirilmiştir. Metin Tekin bir dönem ise Türkiye'nin yardımcı antrenörlüğünü yapmış bir futbolcudur.