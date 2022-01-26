Metin Taylancı: Zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz

Kadınlar Süper Ligi'ndeki Adana temsilcisi Adana İdman Yurdu ilk 5 haftada aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşmişti. Galibiyet serisinin ardından 2 hafta rakipleriyle berabere kalınca kısa bir düşüş yaşadıklarını söyleyen Başkan Metin Taylancı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü İstanbul'da Dudullu ile ardından çarşamba günü ise İzmir'de Konak ile oynayacağız. Hava şartlarının da elverişli olmasını istiyoruz. Bu iki maçta rakiplerimizi yenerek 6 puanla Adana'ya dönmek istiyoruz. Marlende iyileşti, hocamız da görev vermesi halinde oynayabilecek durumda" (İHA)