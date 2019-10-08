Metin Sipahioğlu: Hedef Euroleague

Basketbol kadın şubesi yardımcısı olan yönetici Metin Sipahioğlu, törende yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Türkiye’nin en çok şampiyon olan ekibi. En çok kupa kazanmış takımı. Bu sene gönlümüzden geçen, Euroleague Kupası. Yeni hocamız ve yeni yapılanmamızla en önemlisi de İbrahim beyin (Balarısı) desteğiyle umuyoruz bu kupayı da alabiliriz” dedi. Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı ise bu sponsorluk nedeniyle gurur duyduklarını söyledi.