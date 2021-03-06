Metin Sipahioğlu: '25 yıldır algı yapıyorlar'

Sipahioğlu şunları söyledi: "90'lı yılların sonlarında federasyon başkanlığı yapan ve takımına sonra büyük hizmet edenleri gördük. Ülkenin başbakanının her maçına gidip desteklediği takımları gördük."

'10 yılda 1 kez şampiyon olduk'

"Galatasaray'ın direkt kırmızı kart gören oyuncusu için yöneticileri 7-8 kanalda çıkıyorlar ve bugün federasyon sadece 1 maç ceza veriyor. Beşiktaş, her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı. Herkes "Fenerbahçe, Fenerbahçe" diyor. Biz son 10 yılda 1 kez şampiyon olmuşuz, sadece 1."