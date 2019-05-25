Metin Şen: Ekip çalışması yok

Sarı-Lacivertliler’de kabus gibi geçen sezonun bitimine 1 gün kala, yönetim kanadında flaş bir gelişme yaşandı. Efsane başkan Ali Şen’in oğlu Metin Şen, yöneticilikten istifa ettiğini duyurdu. Şen, bunun sebebini de geniş bir açıklamayla duyurdu. Metin Şen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

‘Görüş ayrılığı’

“Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak, hayalini kurduğumuz başarılara ulaşmak ve bu başarıları daimi kılmak üzere 2018 Mayıs ayında başkanımız Sayın Ali Koç’un teklifi ile bir yola çıktık ve Fenerbahçe’yi yönetmeye aday olduk. Çok değerli genel kurul üyelerinin teveccühü ile de 3 Haziran 2018’de bu yüce görevi devraldık. Göreve başladığımız tarihten bir süre sonra yönetim anlayışımızdaki farklı görüşler sebebiyle uygun görülen görevlerimden 2018 Kasım ayında istifa etmiştim. Bunun en büyük sebebi, kulüp için planladığımız çalışmalara, uzun vadeli planlamalara, yapısal reformlara ve yeniden yapılanmalara şahsım adına katkı sağlayamadığımı görmem oldu.”

‘Özeleştiri yapılmalı’

“Benim yönetim anlayışım, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanmasıdır. Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi, gelecek dönemlerde de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede şahsım adına bir yönetici olarak daha fazla katkıda bulunamayacağıma inanıyorum. Daha evvelki dönemlerde de dile getirdiğim üzere, ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlıkta katkısı olanların bir özeleştiri yapması gerektiğini savundum.”

‘Kulübün emrindeyim’

“Her ne kadar karar mekanizmalarında gerektiği gibi yer almasam da bir yönetici olarak alınan kararlarda herkes kadar benim de payımın olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, üzülerek Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndaki görevimden ayrılmamın doğru olacağını düşünüyor ve bu asil görevden 24 Mayıs 2019 tarihi itibariyle istifa ettiğimi açıklamak istiyorum. Konumum ne olursa olsun kulübümün eminde olacağımın bilinmesini istiyorum.”

FANATİK, istifanın perde arkasına ulaştı

Şen yalnız değil

Metin Şen, Ali Koç’un listesinde taraftarın aşina olduğu ender isimlerdendi ama daha yolun başında ciddi fikir ayrılıkları yaşamaya başladı. Şen, yönetimden uzaklaşıp, toplantılara katılmamaya başladı ama takımın bundan zarar görmemesi, daha yeni ve büyük umutlarla kurulmuş dinamik kadroda kriz haberleri çıkmasın diye bu olay genelde camia içinde kaldı. Şen’in veda açıklamasında vurgu yaptığı gibi en büyük sıkıntısı, futbol takımı ve kulüp hakkındaki kararların yönetim kurulu toplantısında tartışılarak değil Başkan Ali Koç tarafından, etrafındaki birkaç yöneticiyle birlikte alınmasıydı.

Söz hakkı tanınmıyor

Finansal konularda Burhan Karaçam ile Erol Bilecik’e kulak veren Koç’un futbolda ise Semih Özsoy dışında diğer yöneticilere fazla söz hakkı tanımaması, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da işlerin böyle ilerleyecek gibi durması yüzünden Şen noktayı koydu. Şen, aslında yönetim içinde hiç de yalnız sayılmazdı. Kurumsal yapı ve modern yönetim anlayışı içinde yürüyeceklerini düşünerek yönetime dahil olan birçok kişi Metin Şen gibi devre dışı kalmaktan şikayetçi. Bu noktada tek sıkıntı devre dışı kalmak da değil.

Beklenti, yeni yönetim

Sürekli aynı kişiler tarafından alınan kararların Fenerbahçe’ye verdiği zararların yeni sezonda da devam etme endişesi hakim. Hiç de azınlıkta olmayan bu yöneticilerin Metin Şen gibi ortaya çıkıp çıkmayacağını şu anda kestirmek kolay değil ama Metin Şen bu sezon yaşananların tekrarlanmaması adına ilk adımı atmış durumda. Ayrıca camiada ciddi bir çoğunluk, Başkan Ali Koç’un çok daha güçlü bir yönetim kurulu ile yola devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü herkes biliyor ki, Sarı-Lacivertli futbol takımının kaybedecek bir sezonu daha yok!