2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda son büyük organizasyon olan Dünya Para-Tekvando Şampiyonası, 5-6 Şubat'ta Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenecek. Türk sporcuların da dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantıya Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve paralimpik komite yetkilileri katıldı. Toplantıda Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın ardından Antalya'da 7-17 Şubat'ta 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası düzenleneceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Metin Şahin, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk defa olimpik branş olarak yer alacak para-tekvandonun önemli bir branş haline geldiğini söyledi. Belek'te bir otelde yapılacak şampiyonaya 69 ülkeden 258'i erkek 396 sporcunun katılacağını aktaran Şahin, "Antalya spor kenti olarak dünyada marka olmuş bir şehir. Bu markanın daha da güzelleşmesi için federasyon olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Şahin, Para-Tekvando Dünya Şampiyonası'nın ardından yapılacak 4. WT Başkanlık Kupası'na 67 ülkedeki 466 kulüpten 2 bin 92 sporcunun katılacağını söyledi. Turnuvanın Avrupa şampiyonasına kota vereceğini anlatan Şahin, Türk sporcuların tecrübelerinin artması ve geleceğe hazırlanması için turnuvanın çok önemli olduğunu vurguladı. Şahin, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na da 57 ülkeden 1700 sporcu katılacağını belirtti.

Antalya'da 2 haftalık süreçte yapılacak 3 organizasyonla kentte tekvando festivali gerçekleşeceğini aktaran Şahin, "Biz Türkiye Tekvando Federasyonu olarak 450 bin üzerinde sporcuya sahibiz. 150 bin aktif sporcumuz var. Hedefimiz uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edip bayrağımız göndere çektirmek. Tokyo Olimpiyatları'na en fazla katılım sağlayıp başarılı olmak istiyoruz. Para-tekvandoda 4 kotanın tamamını almak istiyoruz. Gelen istatistikler de 4 sporcuyla katılacağımızı gösteriyor" diye konuştu.

Dünya Teknvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, ikinci kez geldiği Antalya'da Para-Tekvando Dünya Şampiyonası yapıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda ilk defa para-tekvando branşının dahil olacağını anlatan Choue, "Türkiye dünya tekvandosunda çok önemli bir ülke. Metin Şahin, 1980'lerin elit sporcularından birisiydi. Şahin olimpiyatlarda altın madalya kazanamasa da Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazandı. İyi bir spor adamı. Türk tekvandocuların Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuç alacağını düşünüyorum. Türkiye her zaman büyük tekvando turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de şimdiye kadar hiç yapılmayan Büyükler Dünya Şampiyonası'nın da yakın zamanda düzenleneceğini düşünüyorum" dedi.

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)