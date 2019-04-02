Metin Şahin: Madalya yağmuru sürecek

Türk sporunun uluslararası arenada genel olarak çok parlak bir performansının olduğunu söylemek zor. Bazı branşlarda zaman zaman ortaya çıkan yetenekler yüzümüzü güldürürken, bazılarında ise kurumsal bir yapının yerleşmeye başladığı göze çarpıyor. Zira, ülkemizi temsil ettikleri her organizasyondan yüzümüzü ağartacak sonuçlarla dönüyorlar. Tekvando branşı da bunlardan biri. Geçtiğimiz yılı 167 altın, 136 gümüş ve 261 bronz olmak üzere toplam 564 madalya ile Türk sporunun zirvesinde tamamladılar. 2019’a da hızlı bir giriş yaptılar. Biz de bu başarıyı ve gelecekten beklentilerini Federasyon Başkanı Metin Şahin’e sorduk. O da cevapladı...

Tekvando branşı son yıllarda yükselen değerimiz... 2018’i uluslararası arenada elde ettiğiniz 564 madalyayla tamamladıktan sonra 2019’a da hızlı bir başlangıç yaptık. Tekvandoda neler oluyor, bu başarıların sırrı nedir?

Başarımızın en büyük sırrı sistemli çalışmak. Teknik ekibimizin koordinesinde tüm arkadaşlarımız başarıya giden yolda elinden geleni yapıyor. Ülkemizde tekvandonun yaygın olması ve dolayısıyla sporcu seçme havuzumuzun geniş olması da bizim önemli bir artımız. Teknik ekiplerimiz Türkiye şampiyonalarında en yetenekli sporcularımızı belirliyor ve bu sporcularımız zamanı geldiğinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Sporcularımızın doğru zamanda doğru müsabakaya girmesi bizi diğerlerinden ayıran özelliklerden başta geleni.

Hedef Tokyo’ya tam takım gitmek

Antalya’da yedi bin sporcunun katıldığı üç ayrı organizasyon ve bir de zirve düzenlediniz? Bu organizasyonların ve yapılan uluslararası kongrenin Tokyo 2020 yolunda önemini anlatır mısınız? Bu kongrede neler konuşuldu?

Antalya’da mini olimpiyat havasında tekvando festivali yaşadık. İki hafta boyunca dünya tekvandosuna başkentlik yaptık. Sporcularımız elde ettikleri sonuçlarla 2020 yolunda önemli puanlar elde ettiler. Yine Antalya’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Erdener, Dünya Tekvando Federasyoru Başkanı Dr. Chungwon Choue ve Avrupa Tekvando Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı önemli bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 2020’den ziyade tekvandonun dünyada yaygınlaşması ve izlenilebilirliğinin arttırılması konuşuldu. Müsabakaya girmesi bizi diğerlerinden ayıran özelliklerden başta geleni.

Tokyo 2020 için neler yapıyorsunuz? Kota nedir? Kaç sporcuyla katılım hedefliyorsunuz? Hangi aşamadayız? Tokyo’dan beklentileriniz nelerdir?

Tekvandoda erkek ve kadınlarda her ülkenin 4’er kota hakkı bulunuyor. 2020’ye doğrudan katılacak sporcular 31 Aralık 2019’a kadar belli olacak. Sıkletlerinde ilk 6 sırada yer alan sporcular 2020 vizesi alacak. Biz şu anda kadınlarda 4 sıkletin 4’ünde de doğrudan 2020’ye katılacak pozisyondayız. Yani kadınlarda tam takım Tokyo’ya gideceğiz gibi görünüyor. Erkeklerde ise doğrudan katılım sağlayamamamız durumunda 2 sporcumuzu kıta elemesine sokma hakkımız bulunuyor. İki erkek sporcumuzu da bu şekilde olimpiyat oyunlarına götürme hedefimiz var.

Ali Şahin ve İrem Yaman Dünyanın en iyileri

2018’de Ali Şahin ‘En iyi antrenör’, İrem Yaman da ‘En iyi kadın sporcu’ seçildi. Bu konudaki değerlendirmenizin yanısıra şunu da sormak istiyorum: Başkanlığınızın ilk dönemlerinde ‘Kardeşini milli takıma antrenör yaptı?’ eleştirileriyle karşılaştınız, buna bir cevabınız olacak mı? Son dönemlerde popülaritesi artan İrem’in gençler üzerinde rol model olması gibi bir projeniz var mı?

Ali Şahin ve İrem Yaman’ın elde ettiği başarılar ülkemizin geldiği noktayı en iyi şekilde özetlemektedir. Biz Ali Şahin konusunda olumsuz eleştirilere kulağımızı tıkadık ve doğru bildiğimiz işi yaptık. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi sadece biz değil, dünya onayladı. Ali Şahin dünya çapında bir sporcu olarak camiada tanındı, sonrasında da yine dünyanın çok saygı duyduğu bir spor adamı oldu. Tekvando alanında en çok tanınan akademisyenlerden birisi aynı zamanda. İrem Yaman başarılarıyla ön plana çıkan bir sporcumuz. İrem’in gündemde olması tabii ki genç sporcular üzerinde olumlu etki yapacaktır. Bu bağlamda konuşmamız gereken bir diğer önemli isim de Servet Tazegül’dür. O da şimdi teknik ekibin önemli bir parçası.

Engellilerle engelsiz sporcuları kaynaştırdık

IOC ve IPC arasında yapılan protokole göre, engelli sporcular bundan böyle normal federasyonların çatısı altında spor yapacaklar. Siz para-tekvando branşını bünyenize alarak bu protokole ülkemizde ilk olumlu tepkiyi veren federasyon oldunuz. Buna hazırlıklı mıydınız? Getirdiği ek maliyeti nasıl karşıladınız? Para-tekvandocuların sizin çatınız altında olmasının diğer sporcularımız üzerinde ne gibi etkileri oldu?

Para-tekvandonun ilk temelleri atıldığında federasyon olarak bu branşın bizim gözetimimiz altında yapılmasının gerekliliğini düşündük. Bu şekilde daha kurumsal hareket edilebileceğini öngördük. IOC ve IPC’nın yaptığı protokolü çok değerli görüyorum. Her engelli sporunun kendi federasyonu çatısı altında yapılması bu sporlarının gelişimini hızlandıracaktır. Biz, ilk günden bu yana bu şekilde hareket ettik ve aldığımız sonuçlarla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Bu sayede normal ve engelli sporcularımız hep birlikte daha çok vakit geçirdiler ve her konuda birbirlerine olumlu etkilerde bulundular.

Malum, altyapının en önemli kaynağı okullar. Tekvando branşı okullarda ne durumda? Seçmeli ders olarak müfredatta var mısınız? Mevcut durumu ileriye taşımak için ne gibi projeleriniz var?

Tekvando üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmakta. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri’nde modül eğitim olarak birçok ilde kurs olarak açılmaktadır. Bunun dışında yurt genelinde okullarımıza sürekli olarak malzeme yardımında bulunmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile de tekvandoyu yaygınlaştırmak ve müfredata sokmak için görüşmeler halindeyiz.

Sponsorluk gelirlerimiz maalesef yeterli değil

Sponsorluk gelirleriniz ne düzeyde? Spor Toto ve İddaa’nın dışında özel sektörden Garanti Bankası sponsorluk yapıyor size. Bunu yeterli görüyor musunuz? Gelirlerinizi artırmanız için neler yapıyorsunuz?

Bildiğiniz gibi 500 bini bulan lisanslı sporcuya sahibiz. Ancak sponsorluk gelirlerimiz beklentilerimizi karşılayabilmiş durumda değil. En büyük destekçimiz Spor Toto. Bunun dışında Garanti Bankası, Daedo gibi sponsorlarımız bulunmakta. Sponsorluk gelirlerimizi önceki yıllara göre arttırdık ama daha arttırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Metin Şahin olarak Avrupa Tekvando Birliği Başkan Yardımcılığı görevini daha ileriye taşımayı düşünüyor musunuz? Dünya Tekvando Birliği, IOC gibi platformlarda görev almayı düşünüyor musunuz?

Avrupa Tekvando Birliği Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Tekvando Birliği Başkanlığı görevlerini yürütüyorum. IOC gibi sporun zirvesi bir platformda görev olması durumunda yer almak ve ülkemi temsil etmek büyük bir gurur kaynağı olur.

Hamit Turhan / FANATİK ÖZEL