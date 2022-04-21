Galatasaray 'ın Nuri Şahin'e olan ilgisinden bahseden Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, "Benzetmem yanlış anlaşılmasın ama sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin’i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk Çetin'in bu sözlerine, "Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray." diyerek yanıt verdi.