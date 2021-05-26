Metin Öztürk: ‘Taraftarımız merak etmesin’

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, dün adaylık dosyasını teslim etti. Metin Öztürk, yönetim kurulu aday listesindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı’nda 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini ve imzaları divan kurulu başkanlığına sundu. Adaylık başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, “Galatasaray’ımız için hayırlısı olsun. Gelir gelmez kolları sıvayacağız, hocamızı göreve davet edeceğiz, hızlıca tüm futbolcularımızı kampa yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da Şampiyonlar Ligi’ne kalmak da hayal. Böylece 400 milyon lira daha kaybedersiniz” diye konuştu.

‘Tahammül yok’

Öztürk, “Galatasaray’ın buna ne sabrı ne tahammülü ne de enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran’da geliyoruz, 20 Haziran’da hocamız göreve başlıyor. İnşallah haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.