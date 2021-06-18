Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, 2 yıldır seçime hazırlandıklarını ve camianın içinden gelen bir isim olduğunu geçtiğimiz günlerde vurguladı. 400 milyon TL kasa kolaylığı sağlayıp, seneye seçimi tekrarlamak istediğini vurgulayan Metin Öztürk, göreve gelmeleri halinde Fatih Terim'le çalışmak istediklerinin altını çizdi. Metin Öztürk, seçimde mor renkli oy pusulasına sahip olacak. Galatasaraylı taraftarlar, Metin Öztürk'ün kim olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı.

Metin Öztürk kimdir, serveti ne kadar? Metin Öztürk nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

1961 İstanbul doğumlu olan Metin Öztürk, iş hayatına gazeteci olarak başladı.Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı olan Metin Öztürk'ün Sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri bulunmaktadır.

Hizmet sektörünün yanı sıra Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketine asistans hizmet veren Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerindendir.

Öztürk'ün, Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış olan babası Süleyman Öztürk ile başlayan Galatasaray sevdası kulüp içinde farklı görevler üstlenmesine vesile olmuş ve devam eden yıllarda da artarak devam etmiştir.

45 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmış Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün de ağabeyidir. Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.

Metin Öztürk'ün listesinde kimler var?

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.