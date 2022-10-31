İSTANBUL, (DHA)- Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay adına Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Kartal Yuvası Spor’u 3-0’lık skorla yenen Bulvarspor oldu. Turnuvanın kupa töreninde konuşan Başkan Gökhan Yüksel, katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ederek Kartal’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

ŞAMPİYONLUKLARINI KUTLADILAR

Kartal Belediyesi ile Kartal ve Çevre Amatör Spor Kulüpler Birliği (KASK)’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvanın son gününde ilk olarak 3’üncülük müsabakası oynandı. Yakacık Spor ile Marmara Karayolları Spor’un karşı karşıya geldiği karşılaşmanın kazananı, Yakacık Spor oldu.

Turnuvanın devamında, Kartal Yuvası Spor ile Bulvarspor arasında heyecanlı bir final karşılaşması oynandı. 1 saat süren müsabakanın kazananı, 3-0’lık skorla Bulvarspor oldu. Turnuvaya katılan 20’ye yakın amatör kulüp arasından şampiyon olan Bulvarsporlu oyuncular, karşılaşma sonunda şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

KAZANAN SPORCULAR, KUPALARINI BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’İN ELİNDEN ALDI

Turnuvanın sonunda, dereceye giren takım ve oyuncular için bir kupa töreni gerçekleştirildi. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KASK Başkanı Nasır Süleymanoğlu ve genç sporcuların aileleri katıldı.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, turnuvanın gerçekleştiği Atalar Spor Kompleksi’nde, çocukken kendisinin de toprak sahada futbol oynadığını belirterek; “Bugün, sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Burası henüz toprak ve bakımsız bir saha iken, çocukken burada çok fazla top koşturmuş bir kardeşinizim. Şimdi gayet modern bir tesis içindeyiz. Bunun mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Gelecek hayatında, tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Kartal’da sporun ve sporcunun yanında her zaman olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Törenin devamında, Başkan Gökhan Yüksel ve katılımcılar şampiyon takıma ve dereceye giren tüm sporculara; kupa ve madalyalarını takdim etti.

Ayrıca, turnuvada, dereceye giren tüm sporculara hediye çeki de takdim edildi.

Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası’nın dereceye giren takımları ise şöyle;

Bulvarspor

Kartal Yuvası Spor

Yakacık Spor

Marmara Karayolları Spor

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu Ödülü ise Esat Atmaca'nın oldu.