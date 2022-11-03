Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Milli voleybolcu Metin Görgün için Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda tören düzenlendi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki törene; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Görgün’ün sporculuk dönemindeki takım arkadaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

'Metin'i asla unutmayacağım'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Efeler Ligi’nin bu sezon Metin Görgün AXA Sigorta Efeler Ligi ismiyle oynanacağını söyledi. Metin Görgün’ün asla unutulmayacağını ifade eden Başkan Üstündağ, "Bu kadar güzel ilişkileri olan can dostumuz ebediyete intikal ediyor. Sevenlerine, voleybol camiasına, ailesine, baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Metin’i asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki törenin ardından Meti Görgün’ün naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde getirildi. Görgün, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.