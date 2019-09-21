Metin Diyadin: Savaşacağız

Ankaragücü'nün tecrübeli çalıştırıcısı Metin Diyadin, bu akşam karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

Diyadin, şu anda takımında kırılgan bir yapı olduğunu ve ilk olarak bunu çözmesi gerektiğini söyledi.

Bugünkü karşılaşmaya da değinen Diyadin, “Fenerbahçe deplasmanı, en üst seviye takımlar için de Avrupa takımları için de her zaman zordur. Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11’e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi, savaşı verir. Önemli olan da budur” ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında kadroda değişikliğe gidebileceğinin de sinyalini verdi.