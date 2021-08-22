Metin Diyadin: 'Oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti'

Bir aylık zaman diliminde kadro oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Diyadin, şunları kaydetti:

"Hala bu süreç devam ediyor, etmelidir de. İlk 5-6 haftalık periyot bizim için kolay değil. Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Tek sıkıntımız skor üretme. Tabii gol bulamadığınız zaman da 3 puan almanız mümkün değil. Adanaspor, belirli bir oyun formatı olan ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi ve istekliydiler. Bugün biz baskı fırsatını onlara vermedik. İkinci yarının bazı bölümlerinde de çok net olmasa da gol bulma şansımız vardı. İki takım adına pozisyon yönünden kısır bir maç oldu. Maçın hakkı beraberlikti."

AA