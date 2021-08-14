Metin Diyadin: Kornerden ve taçtan enteresan goller yedik

TFF 1. Lig’in ilk hafta açılış maçında konuk ettiği Eyüpspor'a 4-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "On gün önce takıma katılan oyuncularımız var ve takımla beraber oynatıyoruz." şeklinde konuştu.

"Kornerden ve taçtan enteresan goller yedik." diyen Diyadin, "Süreç içinde hem oyuncular bir arada oynadıkça hem de iki üç takviye yapınca Gençlerbirliği takımının iyi bir ekip olacağını düşünüyorum. Mücadelelerinden memnunum ama oyuna çok kötü başladığımızı düşünüyorum. Daha sonraki bölümde de söylediğim gibi oyunda tutunabilmek için her şeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.