Metin Diyadin: 'İlk yarı çok kötü oynadık'

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Diyadin ilk yarı çok kötü bir oyun sergilediklerini ifade ederek, “Haftalar sonra çok önemli maçta mağlubiyetin dışında ilk yarı kötü oynadık. Çok farklı geri düştük. İlk defa karşılaştığım bir şey. Üzgünüz. İlk yarı çok kötü oynadık. Mağlup duruma düştük. Fazla söylenecek bir şey yok” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Yunus Kılıç / İSTANBUL (İHA)