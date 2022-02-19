Metin Diyadin: “Eşitliği sağlasaydık oyuna ortak olabilirdik”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçın ikinci yarısında iki takımın da pozisyonunun olmadığını belirterek, “İlk yarının son dakikasında korner atışından gelen topla geriye düştük. Devreye de iki sakat oyuncuyla girmek zorunda kaldık. İkinci yarının başında direkten dönen bir topumuz var. Eşitliği sağlasaydık oyuna ortak olabilirdik ama daha sonra gelen penaltılar maçı skorunu belli etti. İlk yediğimiz gol dakika olarak da bizi geri itti ama ikinci yarıya iyi başlayıp direkten dönen top gol olmayınca 10 kişiyle gelen penaltılar maçın skorunu tayin etmiş oldu” dedi.

İHA