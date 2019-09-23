Metin Diyadin de Ankaragücü’ne yaramadı

Sezon başında hoca bulamayan ve hazırlık çalışmalarını UEFA Pro Lisansı olması nedeniyle takım scoutlarından Aykan Atik ile gerçekleştiren Ankaragücü, 47 yaşındaki hoca ile ligde çıktığı ilk 3 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.

Sarı-Lacivertliler, 3 haftalık periyotta 2 beraberlik, 1 galibiyet almıştı. 3. hafta sonunda takımın başına Metin Diyadin’i getiren Başkent temsilcisi, hoca değişimi sonrasında kazanamadı. Diyadin yönetiminde Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarına çıkan Ankara ekibi, iki maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.