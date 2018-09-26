Metin Albayrak: En güçlü biziz

Başkan Fikret Orman’ın yeni yönetiminde yer alan isimlerden olan Metin Albayrak, derbinin ardından Anadolu Ajansı’na konuştu.

Transfer konusuyla ilgili olarak konuşan Albayrak, “Artık yarış başladı. Ocak ayına kadar transfer yok. Bundan sonra işimize konsantrasyon sağladık. Amacımız en yukarıda bitirmek. Ocakta transfer olabilir mi, olabilir. Kendi içimizde bunun planlamasını yapıyoruz ama şu anda konsantrasyonumuz takım, hoca, yönetim, taraftar olarak bir arada kulübü şampiyon yapmak. En güçlü aday biziz” ifadelerini kullandı.