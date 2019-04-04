Meteorolojiden yağış uyarısı

Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor.

04 Nisan 2019, Perşembe 13:27
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ülke genelinde Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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