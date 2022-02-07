MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın, Marmara bölge genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın, sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları uyardı.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.