Derleyen Kaan Karahan

7 Temmuz 1994 yılında İstanbul'da doğan ve futbola Güngörenspor'da başlayan Metehan, İstanbul ekibinde 6 sezon geçirdi, 2012 yılında Eskişehirspor'da profesyonel oldu. 18 yaşında gittiği Eskişehir'de A takımda forma şansı bulamayan ve sadece o dönemki adıyla A2 Takım'da görev alan kanat oyuncusu, 2013'te Karacabey Belediyespor'a katıldı.

Güngörenspor'a dönüş...

2013/2014'te kupa maçında sadece 1 maçta görev alabilen Metehan, bir sonraki sezon altyapısından yetiştiği Güngörenspor'a döndü. Güngören'de 1'i kupa olmak üzere sadece 2 maçta süre alabilen Metehan, BAL ekibi Konyaaltı Belediyespor'a imza attı.

2.5 sezonluk BAL kariyeri

Konyaaltı ve Edirnespor formalarıyla 2.5 sezon amatöre dönüş yapan genç oyuncu, Ergene Velimeşespor'la profesyonel liglere geri döndü.

İstikrarsız geçen sezonların ardından formayı kaptı

2017/2018'de Misli.com 3. Lig ekibi Ergene'de 33 maça çıkan ve 3 gol atan Metehan, 2018/19'da Eyüpspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı, İstanbul ekibinde hiç forma giymeden Alibeyköyspor'a kiralandı.

İstikrarsız geçen sezonların ardından 30 maç üstü ortalamayla oynayan Metehan, sezonu 31 maç, 9 golle tamamladı ve Osmaniyespor'un yolunu tuttu.

Altınordu'ya sürpriz transfer

2019/20 sezonunun ilk yarısında çıktığı 16 maçta 5 gol atan kanat oyuncususu alt liglerdeki yetenekleri bulmasıyla dikkat çeken Altınordu kaptı. İlk kez BAL ve Misli.com 3. Lig harici bir ligde oynayan ve Metehan, TFF 1. Lig'de çıktığı 17 maçta 4 gol atmayı başardı.

Niğde Anadolu için düşünüldü, Hüseyin Eroğlu takımda tuttu

Misli.com 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK için düşünülürken teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla Altınordu'ya transfer edilen forvet oyuncusu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

2015-17 yılları arasında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ederken, önce 3. Lig'e oradan da 1. Lig'e tırmanan Metehan Mimaroğlu, alt liglerde henüz keşfedilmemiş yeteneklerin olabileceğini gösterdi.

Bu sezonu işaret etti, dediğini yaptı

3. Lig'den geldiği Altınordu'ya çabuk uyum sağladığını açıklayan Metehan, "Diğer liglere göre burada mücadele üst seviyede. Her takım her takımı yenebilecek kadrolara sahip. İyi yabancı ve yerli futbolcuların yer aldığı ligde ben de Altınordu için elimden geleni yapıyorum. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibinin istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde bitirip gelecek sezon daha iyi bir Metehan izletmek istiyorum" diye konuşmuştu.

50 bin TL bonservis

Altınordu, 50 bin TL bonservis ücretiyle transfer ettiği Metehan'ı düşük bir maliyetle alıp önemli bir transfer başarısına imza attı. 2020/21 sezonunda kariyer sezonunu geçiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu, normal sezonda 29 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Yıldızı parladı

Play-Off'larda Samsunspor ile eşleşen İzmir ekibinde yine en dikkat çeken isim Metehan oldu. Altınordu’nun 3. Lig’den transfer edip yıldızını parlattığı Metehan Mimaroğlu, genç futbolculara da örnek oldu. 26 yaşında sahneye çıkan Metehan, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.