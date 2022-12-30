Metehan Mimaroğlu, Altınordu yolunda

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayıp ikinci devrede çıkışa geçmeyi planlayan Altınordu, son 2 transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'na bu kez kavuşmak istiyor. İzmir ekibinin 3'üncü Lig'den bulup parlattığı ve 2021'de 4 milyon TL bonservis ücretiyle Adana Demirspor'a sattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Süper Lig 'de 9 maçta 210 dakika şans buldu.

Bu sezon başında Altınordu'ya dönmek isteyen ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Metehan, 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Süper Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiralık gitti.

Ümraniye'de ligde 10 müsabakada 279 dakika sahada kalan tecrübeli sol kanat oyuncusunun ikinci devrede kiralık olarak Altınordu'da forma giymesi bekleniyor. Metehan'ın 2021'de Play-Off finali oynadığı Altınordu'ya imza atmaya yakın olduğu belirtildi. (DHA)