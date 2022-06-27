PSG altyapısında yetişen, Ağustos 2019'da 1.5 milyon Euro bonservisle Rennes'e transfer olan Metehan Güçlü, burada ve kiralık gittiği Valenciennes'de şanssız sakatlıklar yaşamıştı. Ocak 2022'de kiralandığı Hollanda 2. Lig ekibi Emmen'de şampiyonluk yaşayan ve yeniden çıkışa geçen 23 yaşındaki forvet, RMC Sport'a geleceği ile ilgili konuştu.

Art arda ağır sakatlıklar yaşadığını ve kötü bir tedavi süreci atlattığını vurglayan Türk golcü, Rennes ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığını, Hollanda ve Türkiye'den kendisine ilgi duyulduğunu aktardı, şu ifadeleri kullandı:

'Sahalara harika bir dönüş oldu'

''Rennes ile hala bir yıllık sözleşmem var ve Emmen'de 6 aylık bir kiralik dönemini yeni bitirdim. Şampiyon bitirdik ve kulüp Eredivisie'ye geri döndü. 6 aylık kiralık dönemimde 9 maçta oynadım, 2 gol attım. 2.5 yıl sonra %100'de oynayamadan sahalara harika bir dönüş oldu.''

'Ters giden bir şeyler olduğunu biliyordum'

''Rennes'deki ilk antrenmanımda sakatlandım ve ameliyat oldum. Geri döndüğümde Covid 19'un ortasındaydık, bu yüzden oynayacak başka maçımız yoktu. Daha sonra Valenciennes'e kiralık gitmeye karar verdim. Orada en başından beri, vücudumda bir sorun olduğunu hissettim. Kulübe ve kontrol eden sağlık personeline soyledim, ancak bana hamstringimin iyi olduğunu ve bu sakatlığımın piskolojik oldugunu ve kafamda aşamadığımı soylediler. Ama ters giden bir şeyler olduğunu biliyordum.''

'Doktor, 'Böyle oynamana nasıl izin verdiler?' dedi'

''Her şeye rağmen oynadım. 12 maça çıktım. Gol atamadım, gol pozisyonuna bile giremedim. Sonra sezonun sonunda, ailemle birlikte hamstringimi kontrol etmeye karar verdik. Özel bir klinikte muayene yapmak için Amsterdam'a gittim. Doktorların ilk tepkisi şu oldu: “Böyle oynamana nasıl izin verdiler? Diğer hamstring ile karşılaştırıldığında %40 fark var. 6 ay boyunca oynamadan kasları yeniden inşa ettik. Devamında Hollanda'da sahalara dönebildim.''

'En çok kendime kızıyorum'

''Bana her şey yolunda değilken iyi olduğumu düşündüren insanlara biraz kızgınım. Bana yanlış teşhis koyan doktorlara kızgınım ama en çok kendime kızıyorum. Daha erken ikinci bir uzmana gitmeliydim. Özellikle de bir şeylerin doğru gitmediğini hissettiğimden beri.''

'Kendimi çok iyi hissediyorum'

''Yeteneklerimi, oyunumu, hızımı geri kazandım. Ağrım kalmadı ve yavaş yavaş Emmen'le daha fazla oynamaya başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Rennes ile görüşeceğiz. Talipler var. Emmen ile de Eredivisie'de devam edebiliriz. Neden olmasın? Menajerim tüm bunlarla ilgileniyor. Hollanda'da olduğu kadar Türkiye'de de ilgiler var. Şu an Amsterdam'da yeni sezon öncesi kişisel antrenman yapıyorum.''