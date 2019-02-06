Fransa Ligue 1'de açık ara lider konumda bulunan Paris Saint-Germain'de altyapı oyuncularından Metehan Güçlü, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Türk futbolcu Metehan Güçlü, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda İngiltere'nin Manchester United takımıyla eşleşen Paris Saint-Germain rakibiyle ilk maçını 12 Şubat günü oynayacak.

Fransız kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna Metehan Güçlü'yü dahil ettiği belirtildi. Yeni transfer Leandro Paredes de listede yer aldı. Celtic'e kiralanan Tim Weah ve Bordeaux'ya kiralan Yacine Adli ise listeden çıkarıldı.