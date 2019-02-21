Metehan Güçlü, PSG ile profesyonel sözleşme imzaladı

PSG altyapısına 2012 yılında dahil olan 19 yaşındaki Türk futbolcu, PSG ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon PSG B Takımı ile 16 maçta 11 gole imza atan genç oyuncu adından söz ettirmeyi başardı.

DHA



