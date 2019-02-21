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Metehan Güçlü, PSG ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

21 Şubat 2019, Perşembe 18:08
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Metehan Güçlü, PSG ile profesyonel sözleşme imzaladı

PSG altyapısına 2012 yılında dahil olan 19 yaşındaki Türk futbolcu, PSG ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon PSG B Takımı ile 16 maçta 11 gole imza atan genç oyuncu adından söz ettirmeyi başardı.

DHA


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