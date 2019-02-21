Metehan Güçlü, PSG ile profesyonel sözleşme imzaladı

PSG altyapısına 2012 yılında dahil olan 19 yaşındaki Türk futbolcu, PSG ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon PSG B Takımı ile 16 maçta 11 gole imza atan genç oyuncu adından söz ettirmeyi başardı.
DHA
PSG altyapısına 2012 yılında dahil olan 19 yaşındaki Türk futbolcu, PSG ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon PSG B Takımı ile 16 maçta 11 gole imza atan genç oyuncu adından söz ettirmeyi başardı.
DHA
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