Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda konuk ettiği Ofspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Metehan Baltacı, çok iyi oynadıklarını belirtti, tüm takımı tebrik etti ve "Öncelikle takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı. Aslında çok iyi oynadık, inanılmaz goller kaçırdık. 30’dan fazla şut çekmişizdir. Sonuç önemli. Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Yolumuza kupada devam ediyoruz. Takım arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum."

'Bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz'

Okan Buruk'un kendilerine çok önem ve değer verdiğini dile getiren genç oyuncu, "Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız da sağ olsun bize değer veriyor, önem veriyor. Biz de onun verdiği bu şansı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz gençler olarak. Hocamız bize şans verdiği sürece biz de bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.







