Metehan Atan yarı finalde

Kış sporlarında heyecan yaşadığımız bir diğer branşımız dan Kısa Kulvar (Short Track) Sürat Pateni... Olimpiyat 6.'sı Furkan Akar'ın Dünya Kupası'nda Kanada ve ABD'de etaplarında aldığı önemli sonuçlar sonrası, serinin 3. ayağı Kazakistan'da dün başladı. Furkan Akar'la birlikte bu kez Metehan Atan da piste çıktı.

1500m'de ülkemizi temsil eden milli sporcumuz 1500m (2)'de 2:17.711'le en hızlı üçüncü 5 dereceden biri arasında yer alarak adını yarı finale yazdırdı. Furkan Akar ise 1000m ön elemeyi rahat geçerken, eleme serisinde (PEN) ceza alınca, elendi. 500m'de de ön elemeyi küçük (q) geçti ancak elemlerde çeyrek finali getirecek dereceye ulaşamadı. Bu arada Metehan Atan bugün yarı finale çıkacak.