Metecan Birsen: Kritik bir maça çıkacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek. ASVEL karşılaşması öncesi Fenerbahçe Beko'nun millî oyuncularından Metecan Birsen, açıklamalarda bulundu.

Çok kritik galibiyetlere imza attıkları EuroLeague'de bir kritik maça daha çıkacaklarını belirten Metecan Birsen, "Bu karşılaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkesin bildiği üzere bir süredir sakatlıklar ve Covid sorunları yaşıyoruz. Ancak bu süreçten birlikteliğimiz ve mücadelemizle birlikte çıkmaya çalıştık. ING Basketbol Süper Ligi’nde istemediğimiz birkaç sonuç alsak da EuroLeague’de çok kritik galibiyetlere imza attık ve yarın bir kritik maça daha çıkacağız. ASVEL her pozisyonda etkili isimleri olan; atlet ve sahayı çok iyi koşabilen isimlerden kurulu bir takım. Fransa’da bizi mağlup etmişlerdi. Evimizde kazanarak hem rövanşı almak hem de Playoff yarışında yerimizi iyileştirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın önünde oynamak bize büyük güç veriyor. Yarın da bunu kullanmaya çalışacağız. Onların da desteğiyle galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.