Mete ve Yasemin ikinci turda

Samsun’nun ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası dün sıralama ve ilk tur atışlarıyla başladı.

Klasik yayda uluslararası arenada ülkemize madalya kazandıran isimlerin başında gelen; Mete Gazoz sıralama atışlarını 28 sporcu arasında 3. olup, ilk turu ‘bay’ geçti. Erkeklerde ayrıca Muhammed Güneri ile Fatih Bozlar ilk turda rakiplerini yenip 2. tura çıktı.

Kadınlarda ise 3 sporcumuzdan 2’si fire verdi. Sıralama atışlarında 13. olan Yasemin Anagöz, ilk turda Gürcü Phutkaradze’yi 7-1 geçip ikinci tura yükselirken Buket Aycan ile Aybüke Aktuna elendi.