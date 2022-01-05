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Mete Karahan, sezon sonuna kadar Osmaniyespor FK'da

Nazilli Belediyespor, Mete Karahan'ı sezon sonuna kadar Osmaniyespor FK'ya kiralık gönderdi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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Mete Karahan, sezon sonuna kadar Osmaniyespor FK'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, kadrosundaki Mete Karahan'ı sezon sonuna kadar Osmaniyespor FK'ya kiralık gönderdi.

Daha önce Berat, İlyas, Sefa ve Tamer'le yollarını ayırıp, ara transferde ilk imzayı Fethiyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener'e attıran Nazilli'de Efe Binici'nin de gitmesi bekleniyor. Trabzonspor 'un U19 takımından Taha Cevahiroğlu için temaslar sürüyor.

Nazilli, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın Belediye Derincespor oynayacak. (DHA)

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