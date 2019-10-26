Mete Kalkavan’lı derbide Kartal üstün

Ligde yarın oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, daha önce iki takım arasında oynanan 1’i Süper Kupa, 2’si Süper Lig olmak üzere toplam 3 maçta görev almış, 2 kez Beşiktaş, 1 defa da Galatasaray kazanmıştı.

Kalkavan, iki ekip arasındaki ilk maçına 2015- 2016 sezonunun 15. haftasında Beşiktaş’ın evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyle çıktı. Aynı sezonunun 32. haftasında Aslan’ın sahasında Kartal’a 1-0 kaybettiği müsabakada da Kalkavan düdük çalmıştı. 2016-2017 sezonun Süper Kupa maçında da görev Mete Kalkavan’daydı. 13 Ağustos 2016 tarihinde oynanan karşılaşmayı Aslan, penaltılar sonucu 4-1 yenmişti.