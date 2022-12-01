Pazar akşamı TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe - Altay maçında yaşanan skandal olay akıllara Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki olayı getirdi.

İlgili Haberler Montero için sürpriz teklif





İzmir'de skandal üstüne skandal

İzmir derbisinin 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. Yerde kalan Ozan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ozan’ın başında 4 cm’lik bir açılma olmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında ertesi gün taburcu edilmişti.

Ankara'da da benzer olaylar yaşanmıştı

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının son düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a saldırmış, saldırganı durdurmak isteyen Josef de Souza araya girmişti. Söz konusu taraftara müdahale eden Josef, kırmızı kart görmüş ve bu karar büyük tartışmalara neden olmuştu.

İspanyol Hakemlerin Kondisyon Testleri

Baltacı: Federasyonu uyarmıştık

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı da İzmir derbisinde yaşanan olay sonrası FANATİK Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici, ilk olarak Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Göztepe-Altay karşılaşmasında da benzer sorunların yaşanmasını değerlendirdi.

İlgili Haberler Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri





'Yüzüne 'Sen hakem değilsin' dedim'

Baltacı, “Josef de Souza olayında federasyonu uyardık. Bu işin daha kötü boyutlara gidebileceğini belirttik. Maalesef önlem alınmadı. İzmir’de yaşanan olaylar bunun sonucu. O maçta Souza’yı atan hakem Mete Kalkavan’ın ailesini tanırım. Babası dostumdur. Mete; çok dürüst, çalışkan ve on numara bir insan. Ama asla hakem değil. Bunu bizzat kendisine de söyledim” yorumunda bulundu.

‘Akpınar yanlış yaptı’

“Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ile aynı dönem yöneticilik yaptım. Ethem Sancak olayında yanlış yaptı. Bu kurumun, bir üyeyi, kongre üyeliğinden atma hak ve yetkisi yoktur. Sadece yönetime tavsiye edebilirler. Ayrıca Akpınar’ın bazı basın mensupları ile özel paylaşımlar yapması da bulunduğu makam ile örtüşmüyor” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım