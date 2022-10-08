Mete Kalkavan yine tribünde

Süper Lig 'de yılladır düdük çalan tecrübeli hakemlerden biri olan Mete Kalkavan son dönemlerde, yönettiği maçlardan çok gittiği basketbol karşılaşmalarıyla gündemde yer alıyor.

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Tecrübeli hakemin, Anadolu Efes ile Galatasaray NEF arasında oynanan mücadeleye, Anadolu Efes formasıyla gitmesi sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki çekmişti.

Mete Kalkavan, bu maçın ardından bir Anadolu Efes karşılaşmasını daha tribünden takip etti.

FORMAYI DEĞİŞTİRDİ

THY Euroleague'in ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda maçı izleyenler arasında Mete Kalkavan da yer aldı. Mete Kalkavan, Anadolu Efes - Kızılyıldız müsabakasını Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eşofmanıyla takip etti.