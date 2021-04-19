Galatasaray, Süper Lig'in 36.haftasında Trabzonspor ile kritik bir maç yapacak. Bu maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Galatasaray, deneyimli hakem hakkında sert bir açıklama yaptı. Peki bu sezon Mete Kalkavan, Galatasaray'ın kaç maçını yönetti?

Galatasaray bu sezon Mete Kalkavan yönetiminde 3 maça çıkarken bu maçların hepsini kazandı. Kalkavan bu maçlarda Galatasaray aleyhine bir penaltı kararı verdi

Galatasaray 3-1 Göztepe

Gaziantep FK 1-2 Galatasaray

Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor

Gaziantep FK - Galatasaray maçında Onyekuru'nun pozisyonu çok tartışılmıştı

Galatasaray'ın Mete Kalkavan yönetiminde Gaziantep FK deplasmanında kazandığı maçta Henry Onyekuru ile attığı gol, çok tartışılmıştı. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonucu gol olarak değerlendirilmişti