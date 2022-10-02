Mete Kalkavan Anadolu Efes formasıyla Galatasaray maçında

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi birçok tanıdık yüz takip etti. Salonda bulunanlar arasında başarılı futbol hakemi Mete Kalkavan da yer aldı.

Efes formasıyla takip etti

Anadolu Efes'in 77-68 kazandığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Efes formasıyla yerini aldı. Kalkavan'ın oğlunun üzerinde ise Samsunspor forması olması dikkat çekti. Ünlü hakem ve oğlu, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Galatasaray taraftarı tepki gösterdi!

Galatasaray taraftarı bu duruma sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi. Bir çok taraftar Kalkavan aleyhine mesajlar paylaştı.

Mete Kalkavan'ın kız kardeşinden paylaşım

Yeğenini Samsunspor formasıyla gören Mete Kalkavan'ın kız kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan, sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaşarak şu açıklamayı ekledi: "Ekranda karşıma çıkan büyük sürpriz. Minicik yeğenlerim onlara aldığım, mor vem Atatürklü formalar ile Samsunspor'uma tribünden destek veriyorlar. Biz Atatürklü armaya aşık, Samsunspor taraftarı evlatlar yetiştiriyoruz. Gurur duydum onlarla."