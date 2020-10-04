Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği’nde teknik sorumlu Mete Işık, "Nasıl oynamamız gerektiğini detaylı olarak çalıştık. Neler yapabileceğimizin analizini yaptık." dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Işık, "Beşiktaş, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Böyle bir takıma karşı nasıl oynamamız gerektiğini detaylı olarak çalıştık. Neler yapabileceğimizin analizini yaptık. Bloklar arasında boşluk vermemeye, akıllı ve sakin oynamaya çalıştık. Beşiktaş’tan daha çok pozisyona girdik ama bir beceri noksanlığı vardı. 3 puanla milli takım arasına girmek derin bir nefes aldırdı. Bu 15 günlük süreyi iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Beşiktaş’ın maça sıkıntılı çıkacağını tahmin ettiklerini kaydeden Işık, "Bir önceki maçta kaybettikleri için sıkıntılı olacaklarını tahmin ediyorduk. Gol gecikirse telaşlanacaklarını biliyorduk. İkinci golü atamamamız sorun oldu. Beşiktaş’ta sonradan giren oyuncular ekstra kaliteli isimler. Sergen Yalçın’ın biraz zamana ihtiyacı var. Toparlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.