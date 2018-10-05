Galatasaray'ın eski Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mete İkiz, UEFA'nın Galatasaray'ın dosyasını inceleme kararını, Radyospor'dan Özgür Sancar'a değerlendirdi!

İşte o sözler:

''UEFA'nın yeniden inceleme yapması normal mi? Buna bakalım! UEFA'nın ''Savcılar Kurulu'' ile yapılmış bir sulh anlaşması yapılmış ve 2 taraf kendini bağlamış durumda.

Galatasaray yönetimi, UEFA'ya belli sözler verdi, 1-2 sezon sonra sözlerini tutmasa bunu anlarım ama daha sözleşme çok yeni ve bu şekilde bir hamle yapılmış olması bana normal geliyor.

Hakimler Kurulu, bu konuda UEFA'nın en üst organı ve Savcılar Kurulu ile yapılan anlaşmayı incelemeye alacağını ifade etti sonra sonuç olarak iptal ettiler. Ama şimdi tekrardan inceleyeceklerini söylüyorlar.

Daha önce böyle bir şey duyulmuş değil, sulh anlaşması geleceğe dönük yapılıyor ve 2 tarafın imzaları ile garanti altına alınıyor. Sezon oynanırken bunun neden bir daha gündeme getirildiğini anlamakta güçlük çekiyorum.

Kulağıma bazı kulüplerin Galatasaray'ı şikayet ettiği söyleniyor ama böyle bir durumda bile herkesin durumu farklı bu sebeple böyle bir hamle yapmaları doğru değil. UEFA'nın normalde böyle bir durumu kaale almaması lazım, başka kulüplerin şikayetleri dikkate alınmamalıydı. Karar bir kez verilmiştir bu dosya tekrar gündeme gelmemeliydi.

UEFA'nın, neden bu dosyayı incelemeye aldığını açıklaması gerekiyor! Ne oldu da bu anlaşma gözden geçiriliyor? Çünkü Galatasaray'ın UEFA şartlarına uyup uymadığı sezon sonu belli olacaktı, neden şimdi tekrar gündeme aldılar açıklamaları gerekiyor.

Milan'ın şikayeti haklı değil, çünkü Galatasaray'ın durumu farklı ve Galatasaray uzun vadeli bir anlaşma yapmıştır böyle bir farklılık var.

Anlaşma yapıldıktan sonra böyle bir şey yapılamaz, ancak sezon sonu incelemeler sonucunda anlaşma gözden geçirilebilirdi şuan böyle bir hamle yapılmamalıydı.

Bir öngörüde bulunmamak lazım, UEFA'dan bir açıklama gelecektir. Galatasaray kulübü derhal neden böyle bir hamle yapıldığını sormalıdır.

Bu normal bir durum değil, prosedürlerin dışına çıkılmış durumda, belki Hakimler Kurulu anlaşmadaki bazı maddeleri anlamamış olabilir bu sebeple tekrar gündeme almış olabilirler.''