Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Samsun’a hazır!

Son yıllarda kazandıkları başarılarla Türk okçuluğunun yükselmesini sağlayan milli sporcularımız sezonu, bu hafta sonu Samsun’un ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası finaliyle kapatacak. Avrupa Şampiyonu Yasemin Ecem Anagöz, Dünya ikincisi Yeşim Bostan ile Dünya Kupası serisi boyunca teklerde altın, karışık çiftlerde de Yasemin’le birlikte gümüş ve bronz elde eden, rekorlar kıran ve altyapılarda birçok kez kürsüye çıkan Mete Gazoz finalde yine kürsünün en büyük adayları olacak.

Dünyanın en iyi 32 okçusunun yer aldığı Dünya Kupası finallerinde de şampiyon olup sezonu kapatmak istediğini belirten 19 yaşındaki Mete Gazoz “Uluslararası arenada bu sezon 10 madalya kazandım ama bunun 7’si altın. Şimdi 2018’i de altın madalya kazanıp, sonlandırmak istiyorum” dedi.