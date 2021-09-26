Mete Gazoz, Samet Ak ve Yasemin Anagöz kürsü için ok atacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Mete Gazoz'un elde ettiği tarihi altın madalya ve Yasemin Anagöz'le birlikte karışık takımda ulaştıkları olimpiyat 4.'lüğü bu branşta Türkiye'ye bir milat yaşattı. Okçuluktaki başarı serisi, ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda da devam etti. Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımımız cuma günkü üçüncülük maçında Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Yarı final için ok atacaklar

Şimdi de klasik yay bireyselde madalya heyecanı yaşanacak. Şampiyonada ilk 3 tur sonrası çeyrek final bileti almayı başaran ve kürsü şansını sürdüren 3 sporcumuz bugün de yoluna kaldığı yerden devam edecek. Kadınlarda Yasemin Anagöz, erkeklerde de olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve Samet Ak arenaya çıkacak. Önce kadınlar bireyselde madalyalar sahibini bulacak. Yasemin Anagöz, son 3 olimpiyatın şampiyonu, güçlü rakibi Güney Koreli San An'la TSİ 18.02'de, Mete Gazoz İspanyol Miguel Alvarino Garcia’yla TSİ 22:14’te, Samet Ak da Brezilyalı Marcus D’almeida’yla TSİ 22:38’de yarı final bileti almak için mücadele edecek.