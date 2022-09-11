Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından kendisine verilen Sportif Fair Play Kariyer Dalı ödülünü Antalya'da aldı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve TMOK Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk da katıldı.

Donuk, törende Mete Gazoz'a Sportif Fair Play Kariyer Dalı'ndaki büyük ödülü verdi. Kendisini bu ödülelayık gören TMOK'a teşekkür eden milli sporcu, "Bundan sonra da elde ettiğim başarılarımı sürdürmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.