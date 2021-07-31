2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Peki, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında? Mete Gazoz'un başarıları... Detaylar haberimizde...

Okçulukta rekorları alt üst eden Mete Gazoz kimdir?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğan milli sporcumuz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiren 19 yaşındaki Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Gazoz, yerli sporculardan da destek gördü. Özellikle Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları Mete'nin büyük çapta tanınmasına ve desteklenmesine olanak tanıdı.

Mete, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı

Mete Gazoz hayatı

1999 yılında İstanbul'da doğdu. 6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu ve dersler almaya başladı. Ailesinin de desteğiyle okçulukta ilerlemek için omuzlarını geliştirme amacıyla 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti. Okçulukta koordinasyon sağlamak amacıyla basketbol da oynadı. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için 1 sene de resim kursuna gitti. Göz ve el koordinasyonuna katkı sağlaması amacıyla piyano kursu alan ve iki sene piyano çalan Gazoz, sanatın ve sporun çeşitli dallarında eğitim alarak kendini geliştirdi.